Leyendas urbanas más tenebrosas del Metro de la Ciudad de México

Las leyendas urbanas son algo ya de la cultura mexicana, pero unas de las mejores se encuentran ligadas al sistema de transporte colectivo metro.

Leyendas Urbanas hay muchas, pero no todas son tan especiales como las del metro de la ciudad de México. Ya que el cariño (y odio) que los mexicanos le tienen a su transporte de todos los días, hacen de estás historias mucho más especiales. Y aquí les tenemos un recopilación de algunas de las leyendas urbanas del metro más aterradoras.

Gritos de almas en pena

Con el gran número de personas que han perdido su vida dentro de las instalaciones del transporte colectivo, no es de sorprender que existan muchas personas que dicen haber oído los gritos de aquellas almas que aún siguen vagando en el subterráneo.

Y todo se podría quedar en simples especulaciones, pero no es el caso, ya que distintos usuarios en Youtube, han subido videos que los trabajadores del metro han grabado de noche, en los cuales podemos escuchar gritos de dolor y sufrimiento, probablemente de aquellos que aún no se han podido ir.

¿Qué es la Barranca del Muerto?

Uno de los nombres más peculiares de las estaciones del metro, lo tiene Barranca del Muerto, ya que suena totalmente espeluznante, podría incluso pensarse que algún fantasma se aparece ahí, pero es probable que los origines del nombre sean muy distintos.

Hay una leyenda que dice que se llama así, ya que en efecto, en ese lugar había una barranca en donde se arrojaban los cadáveres de personas que habían perdido su vida durante los enfrentamientos de los ejércitos de Zapata y de Carranza.

El secreto mejor guardado

Cuenta la leyenda que existe una estación del metro que nadie fuera del ejercito puede usar. Se dice que después de la estación Cuatro Caminos, hay una estación extra de uso exclusivamente militar, la cual recorre toda la ciudad sin paradas hasta el Zócalo en caso de que se requiera la respuesta pronta de los militares.

Honestamente, creo que es la leyenda más creíble y no me sorprendería que fuera cierta.

Más que una leyenda

Antes de que se inaugurara el metro Balderas, se descubrió algo espeluznante debajo de la tierra: Un craneo humano que data de hace unos 11,000 años. El craneo se volvió toda una sensación y se encuentra actualmente en posesión del INAH.

Se le conoce hasta hoy en día como “El Hombre de Metro Balderas” no es muy original el nombre.

El misterioso accidente de Metro

Este es un caso de conspiración que tal vez nunca se resuelva. En el año 1975, para ser más precisos, el día 20 de Octubre. Ocurrió un accidente en el que dos trenes se impactaron de frente.

El accidente tuvo un saldo de 31 muertos y 70 personas heridas. Esto fue a la altura de la estación Viaducto. Aún así, teniendo un número tan grande de víctimas, el culpable nunca se encontró, ningún conductor fue arrestado ni interrogado y los medios a duras penas cubrieron el fatal accidente.

En México existe el Archivo Histórico de la Ciudad de México, en donde se encuentran periódicos y revistas con noticias y acontecimientos de toda las historias del país, pero es justamente aquí que todo se pone tétrico, porque el único archivo que tiene una única nota sobre el choque de trenes, no cuenta con la información completa, tan solo hay una página con media cuartilla de información y la cual, es más fotografía que otra cosa.

¿Qué quieren encubrir? Tal vez nunca lo sabremos.

Terroristas y algo más

Afortunadamente, México no es un país que se caracterice por actos de terrorismo ni mucho menos, sin embargo, en los años 80 era muy común que las personas pensaran que estaban a punto de ser víctimas de algún tipo de bomba.

A veces se daban alertas falsas de bombas ya que se llegaban a ver mochilas abandonas en estaciones muy concurridas. Cosa que es normal hoy en día, pero en ese entonces era algo preocupante.

Pero fuera de encontrar una bomba, las mochilas solían tener cosas comunes, a veces cuadernos de alumnos que perdieron sus cosas, o cosas del día a día como chamarras y demás. Pero en una ocasión se encontró algo más.

No hay fuentes oficiales, por lo que es otra leyenda que se pasó de boca en boca, se dice que en el 2016, alguien encontró una mochila abandonada en las escaleras del metro Río de los Remedios y de inmediato dio alerta a las autoridades. Cuando llegó un equipo especial para verificar que los contenidos de la mochila no fueran letales, encontraron algo que no se esperaban.

Dentro de la mochila había un feto humano, casi fresco pero empezando a despedir un aroma desagradable. Nunca se supo quién lo dejó ahí.