Juguetes filtran información importante de Avengers: Endgame

Con la fiebre que ha ocasionado el próximo estreno de Avengers: Endgame, los fanáticos están como locos buscando información en todos lados, desde trailers hasta información filtrada.

Pero hay veces que las compañías de juguetes son responsables de errores y por poder vender su producto, no se esperan al estreno de la película, así es como pasó en Estados Unidos.

Los juguetes distribuidos por Hasbro, muestran a los héroes en trajes que no se han visto en las películas y otros con trajes que se vieron hace unos años. Además de héroes que fueron desaparecidos por Thanos en Infinity War.

Steve Rogers aparece con su traje de Capitán América de la primer película de Avengers.

Black Panther, Spider-Man, y Star-Lord son héroes que perdieron la vida durante la anterior entrega de Avengers, pero aparecen dentro de la serie de juguetes promocionales.

Valkyrie nunca tuvo un destino mostrado en las películas, se desconoce su paradero desde el final de Thor: Ragnarok. Pero aquí aparece con el traje con el que se le vio por última vez.

Además, Spider-Man tiene el traje con el que murió, al igual que Black Panther.

Los héroes con trajes nuevos son Thor, Hulk, Rocket Racoon y Black Widow.

Pero lo que da más motivos para creer que toda esta información es el juguete de Ronin, la nueva personalidad de Clint Barton, antes conocido como Hawkeye, quien se ha confirmado que vestirá el traje de ninja en Endgame.

Igual que con cualquier información filtrada, solamente falta esperar para ver que nos traerá la ultima película de los vengadores. Aquí tienes el tweet original con las fotos tomadas de los juguetes.

Look what I saw @ManaByte @DanielRPK pic.twitter.com/DOtc8S65wf

— Stephen N. Parker (@HowlStrange) January 20, 2019