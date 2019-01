Estos son los juegos "gratuitos" de PlayStation Plus para febrero de 2019

Sony Interactive Entertainment ha anunciado la línea de juegos "gratuitos" de PlayStation Plus correspondientes a febrero de 2019, que como sabrán son los juegos que pueden descargar y jugar sin costo mientras cuenten con suscripción al servicio.

Entre la línea de títulos para este mes destacan la presencia de For Honor y Hitman para PlayStation 4 que son descritos de la siguiente forma:

Primero tenemos a For Honor, el juego de acción melee de Ubisoft. Experimenten el caos de la guerra y elijan entre las facciones de Vikingos, Caballeros y Samuráis para que encuentren su estilo perfecto de lucha. Con 18 mapas PvP que incluye, estamos seguros de que este juego los va a entretener.

Ahora tenemos Hitman: The Complete First Season. Pónganse en el rol de Agent 47, el mejor asesino del mundo. Viajen por todo el globo eliminando sus objetivos de formas tradicionales y otras no tanto. Desde rifles de francotirador a salsa de pasta vencida, usen las armas que tengan a disposición para convertirse en el mejor asesino.