Quién es Juan Guaidó, el "presidente de la república de Wikipedia" como dijo Nicolás Maduro

Hace algunos días en Wikipedia se veía reflejado el cambio de Juan Guaidó como "Presidente de Venezuela", mientras que al actual, Nicolás Maduro, se le sacaba el cargo.

Maduro ironizó con la situación y los actos de la oposición con la frase:

Hoy, después de una situación compleja en Venezuela, donde los militares salieron diciendo que la gente debía salir a las calles y Guaidó jurando como Presidente, la "profecía" se estaría cumpliendo.

A través del mismísimo Twitter los diferentes gobiernos han ratificado su apoyo al actual Presidente de la Asamblea General de Venezuela:

The citizens of Venezuela have suffered for too long at the hands of the illegitimate Maduro regime. Today, I have officially recognized the President of the Venezuelan National Assembly, Juan Guaido, as the Interim President of Venezuela. https://t.co/WItWPiG9jK

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) January 23, 2019