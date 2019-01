¿Regresa The Dude? Jeff Bridges publica un teaser relacionado a The Big Lebowski

The Dude podría estar de vuelta, aunque lo más probable es que se trate de un comercial para el Super Bowl.

A más de 20 años del estreno de The Big Lewbowski tenemos que Jeff Bridges ha publicado un teaser que sugiere el regreso de The Dude.

El actor publicó a través de Twitter un video de 15 segundos de duración donde aparece interpretando al reconocido personaje conocido como The Dude y acompañado de la canción "The Man in Me" de Bob Dylan que, como sabrán, forma parte de la película.

Can’t be living in the past, man. Stay tuned. pic.twitter.com/zL2CLYhGAM — Jeff Bridges (@TheJeffBridges) January 24, 2019

Como pueden ver, el video teaser cierra avisando que el próximo 3 de febrero de 2019 se dará un anuncio relacionado, y aunque algunos pensaban que ese día se revelaría una secuela de The Big Lebowski, lo más probable es que simplemente se trate de un comercial ya que es la fecha en que se llevará a cabo el Super Bowl LIII con el enfrentamiento entre los Rams de Los Ángeles y los Patriotas de Nueva Inglaterra.

The Big Lebowski es una película cómica escrita, producida y dirigida por los hermanos Coen que se estrenó en 1998, y que aunque en un principio fue duramente criticada más tarde se convirtió en un clásico de culto.

En fin, lo mejor será esperar un par de semanas para conocer de qué se trata este teaser publicado por Jeff Bridges, actor que actualmente tiene 69 años de edad.