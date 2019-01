Conoce qué te depara tu suerte para el 2019 según Japón

Japón no es un país que se caracterice por ser supersticioso o religioso, pero hay una lista de la suerte que está volviendo loco a todo el mundo

Japón es un país que nos ha traído maravillas como Dragon Ball y el sushi, pero desde hace días, el país del sol naciente se encuentra en boca de todos gracia a una lista especial que muestra la suerte que tendremos este año 2019.

Se le conoce como la “lista de la suerte japonesa” y en ella se encuentran todas las fechas de nacimiento posibles acomodadas de más afortunada a menos afortunada.

Funciona de esta manera. La columna de la izquierda es el número de la suerte, siendo el número 1 el más afortunado y el número 366 el menos afortunado.

La columna de en medio (Con el kanji 月) marca el mes de nacimiento y la última columna (Con el kanji 日) nos muestra el día.

Entonces debes buscar tu fecha de nacimiento en la lista y ver el puesto en que está ubicada. Ente más cerca estés del número 1, más afortunado será tu año.

Por ejemplo, yo nací el 16 de Agosto, por lo que estoy en el puesto 28. Creo que me va a ir bastante bien en el 2019.

Obviamente todo esto es solamente una curiosidad con la cual esperar algo de tu año. Ya sea que seas afortunado y decidas tomar más riesgos que de costumbre, o en el caso contrario, seas desafortunado y decidas irte a la segura todo el año.

No hay nada escrito en el destino, así que no olvides revisar la lista por diversión y compartir con tus amigos para ver quien es el menos afortunado de todos. A menos que seas el número 366 y no tengas amigos.