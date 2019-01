Video: se filtran los primeros renders del iPhone XI y es espantoso

Inicia la temporada de filtraciones y especulaciones en torno al inevitable iPhone XI. Sabemos que Apple está obligado a superarse este año. Ya que los modelos de 2018 fueron atractivos para con pocas novedades.

Así que para esta temporada parece que los chicos de Cupertino preparan un iPhone XI, con una cámara triple. Pero el diseño preliminar no sería precisamente estético. Eso es lo que muestran los primeros renders, filtrados por el relativamente confiable @OnLeaks:

Back from September 2019, I bring you the very 1st and very early glimpse at which I guess #Apple will unveil as #iPhoneXI!!! Yes, time has already come to meet the new #iPhone through gorgeous 5K renders made on behalf of new coming Partner @digitindia -> https://t.co/b6SxFUS2tx pic.twitter.com/97jrlTHQ5G

— Steve H.McFly (@OnLeaks) January 6, 2019