Apple sacó a la venta de nuevo el iPhone SE a un precio casi de regalo

El iPhone SE ha sido uno de los celulares más exitosos de Apple, gracias a su precio económico... aunque ahora volvió más barato que nunca.

Cuando Apple dice que sacará un iPhone "económico", realmente puede ser todo menos barato. Aunque esta vez se han superado a sí mismos sacando a la venta (relámpago) una vez más uno de los iPhone más vendidos y queridos en la historia de la compañía: el SE.

El iPhone SE casi a precio de regalo

Los equipos que puso en venta la compañía son totalmente nuevos. Puedes encontrarlos en todos colores en los que salieron inicialmente; así como con 32 y 128 GB de almacenamiento interno. Contienen el chip A9 de Apple y una cámara trasera de 12 MP.

Pero vamos a lo importante: los precios. Hablamos de equipos de 32 GB en 249 dlls y de 128 GB en 299 dlls. Están a la venta en la tienda estadounidense online de la marca.

Aunque, no todo podía ser tan bonito. Obviamente los equipos se agotaron rápidamente (no se podía esperar menos); y por ahora la página informa que están sin inventario, aunque no se descarta que en algún momento vuelvan a salir a la venta.

Si quieres recordar viejos tiempos y comprar un iPhone SE nuevo a un excelente precio; mejor quédate atento a que la compañía tenga más ofertas así.