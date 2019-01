Aprende cómo grabar la pantalla de tu iPhone con este sencillo tutorial

No cuesta mucho grabar la pantalla del iPhone, pues iOS te permite hacerlo con una herramienta que solo requiere que la actives.

Si has tenido un teléfono Android, te habrás dado cuenta que no siempre vienen con ciertas herramientas que podrían ser útiles. Por ejemplo, a la hora de grabar la pantalla necesitarás descargar aplicaciones de terceros que te permitan hacerlo. Este no es el caso de iPhone, pues el celular de Apple actualmente viene con una función que te permite grabar de manera fácil la pantalla.

No obstante, esta herramienta no está a simple vista cuando se inicia por primera vez el teléfono. Para ello deberás entrar directamente en la configuración y activarlo. Tan solo debes tener actualizado el sistema operativo a iOS 11 o superior.

Sí todavía no has encontrado la manera para que tu iPhone grabe su propia pantalla, no te preocupes. Preparamos un tutorial rápido que te enseñará a encontrar y activar esta funcionalidad:

Grabando la pantalla

Los pasos que debes seguir son los siguientes:

Estando en la pantalla de inicio, ve a " Configuración ". Una vez estés allí, accede a "Centro de Control ".

". Una vez estés allí, accede a ". Cuando estés en Centro de Control, selecciona " Personalizar Controles ". Te aparecerán muchas funciones, pero para encontrar la que deseas deberás bajar hasta ver un icono rojo que dice " Grabación de Pantalla ".

". Te aparecerán muchas funciones, pero para encontrar la que deseas deberás bajar hasta ver un icono rojo que dice " ". La función aparecerá en el Centro de Control de tu iPhone (la que deslizas desde la parte inferior de la pantalla) . Abajo de todo verás un par de círculos concéntricos de color blanco . Si tocas ese icono, aparecerá una cuenta regresiva hasta que empiece a grabar la pantalla.

. Si tocas ese icono, aparecerá una cuenta regresiva hasta que empiece a grabar la pantalla. Desde ese momento todo lo que hagas en el iPhone quedará registrado. Cuando desees terminar de grabar, todo lo que tienes que hacer es tocar la barra roja de la parte superior. Confirmas que quieres dejar de grabar y listo: tendrás tu video ya en la aplicación de Fotos del teléfono.

de la parte superior. Confirmas que quieres dejar de grabar y listo: tendrás tu video ya en la aplicación de Fotos del teléfono. Adicionalmente, si quieres registrar el audio, puedes configurar la función para que el micrófono esté activado. Solamente necesitas mantener oprimido el mismo icono que está dentro del Centro de Control y te llevará a la configuración de "Grabación de Pantalla". Desde allí bastará con tocar el icono del micrófono para que también tus registros tengan sonido.