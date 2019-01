“Individualistas Tendiendo a lo Salvaje”, el ecoterrorismo que odia el progreso y la tecnología

"Individualistas Tendiendo a lo Salvaje" o más conocidos como ITS, o simplemente ecoterroristas, volvieron a hacer noticia en Chile, ya que este grupo se adjudicó el viernes 4 de enero un atentado bomba en un basurero en calle Vicuña Mackenna en Santiago, que dejó heridos a una pareja de venezolanos.

Es el mismo grupo que en 2017 participó de un atentado contra el ex presidente de Codelco, Óscar Landerretche.

A través de un sitio web, este grupo lanza su primera consigna: "Guerra a la civilización y al progreso humano".

Tienen células en Brasil, México y otros países de la región y tras el atentado del pasado viernes, sus definiciones confirman su desprecio por la tecnología y el avance que esta provoca en la sociedad.

¿Porque atentar en contra del “pueblo oprimido”?, pues porque nos importa un carajo el estatus social. Ricos, pobres, indigentes, cualquier inmundo humano civilizado merece morir. En nuestros postulados no encontraran demandas ni exigencias ni nada. Odiamos las conductas del humano moderno, su aprobación al progreso y a la tecnología nos asquea. ¡Que exploten todos!

Que exploten por cada árbol talado, por cada monte destruido, por cada animal extinto.

La verdad es que ya no nos importa que duden de nuestra existencia y que inventen conspiraciones dementes para ocultarnos. La realidad es solo una: ITS. Hemos atentado indiscriminadamente desde al año 2016, y después de herir al minero hemos intentado quemar y desgarrar. Todos esos frustrados atentados han tenido la recompensa el día de hoy. Prueba irrefutable de lo que la paciencia y el compromiso pueden hacer. Somos ITS la amenaza invisible que se expande como las bacterias, operamos a nivel internacional con cómplices en México, Argentina, Brasil, Escocia, España y Grecia.