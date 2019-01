Estas son las novedades que presentó HyperX en CES 2019

En el Consumer Electronics Show 2019 también estuvo presente la marca HyperX presentando sus más recientes novedades que incluyen diversos productos diseñados para los videojugadores.

Para empezar se anunciaron los headsets Cloud Orbit y Cloud Orbit S que son los primeros de la marca en contar con drivers magnéticos de 100 mm patentados por Audeze y la tecnología de audio 3D de Waves para una experiencia de sonido precisa y cinematográfica.

El modelo Cloud Orbit S viene además con tecnología de seguimiento de la cabeza para crear un ambiente de sonido de 360 grados que registra el movimiento de los usuarios mil veces por segundo.

Ambos headsets se lanzarán en el segundo trimestre de este año, donde el modelo Cloud Orbit se venderá por USD $299.99 y el Cloud Orbit S por USD $329.99.

HyperX también reveló el micrófono autónomo Quadcast perfecto para jugadores y streamers ya que viene con montaje de choque antivibración, cuatro patrones polares, función de silencio, captura de voz clara, ajuste de control sencillo, e iluminación LED que indica el estado de la transmisión.

Llegará a las tiendas en marzo con un precio de USD $139.99 y será compatible con PC, PlayStation 4 y Mac.

Los periféricos no podían faltar, HyperX anunció el mouse Pulsefire Raid RBG que cuenta con 11 botones programables, por lo que a través del software NGenuity se podrán asignar funciones especiales a cada uno de ellos y guardarlos en una biblioteca de macros.

Este mouse cuenta con el sensor Pixart 3389 para precisión y velocidad con ajustes de hasta 16,000 DPI, incluye interruptores Omron que ofrecen hasta 20 millones de clics y un diseño especial para control fluido.

El mouse Pulsefire Raid RGB llegará en el segundo trimestre de este año con un precio de USD $59.99, y no se mostró ninguna imagen del producto.

