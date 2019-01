Supuestos documentos probarían vinculación de Huawei con compañías en Irán y Siria

Portal inglés afirma que vio documentos claves en el caso entre Huawei y Estados Unidos.

Luego de la detención de Meng Wanzhou (hija del fundador de la firma china) la prensa internacional ha estado con los ojos encima del caso. Ahora, el portal inglés Reuters afirmó que Huawei sí habría tenido vínculos con las empresas en Irán y Siria.

Como recordarán, tras el arresto se dijo (entre otras cosas) que Huawei engañó a los bancos internacionales al afirmar que dos compañías eran independientes de la empresa, cuando en realidad Huawei las controlaba.

Las empresas en cuestión son vendedor de equipos Skycom Tech Co Ltd y la compañía Shell Canicula Holdings Ltd. Según los documentos supuestamente hallados por Reuters en Irán y Siria, se evidencia que Huawei, el mayor proveedor mundial de equipos de redes de telecomunicaciones, está más vinculado con las empresas de lo que se sabía anteriormente.

El portal menciona: “Los documentos revelan que un ejecutivo de alto nivel de Huawei parece haber sido nombrado gerente de Skycom en Irán. También muestran que al menos tres individuos con nombres chinos tenían derechos de firma para las cuentas bancarias de Huawei y Skycom en Irán. Reuters también descubrió que un abogado del Medio Oriente dijo que Huawei realizó operaciones en Siria a través de Canicula”.

Sobre la veracidad de estos documentos y su influencia en el caso de Meng, aún está todo por verse. Lo cierto, es que el arresto de la hija del fundador de Huawei, ha provocado un alboroto en China y ocurre en un momento de crecientes tensiones comerciales y militares entre Washington y Beijing.

La guerra económica entre el país norteamericano y China, se ha traducido en fuertes tensiones. Finalmente, Meng Wanzhou fue liberada bajo fianza y severas condiciones en diciembre del año pasado. Estas condiciones incluyen 10 millones de dólares canadienses, vivir en Vancouver y no salir del área, vigilancia las 24 horas del día y tener que pasar sí o sí entre las 11 de la noche y las 6 de la mañana en una residencia determinada (revisa la nota aquí)