HTC anuncia las Vive Pro Eye, sus nuevas gafas de realidad virtual con seguimiento ocular #CES2019

Al igual que todos los años el Consumer Electronics Show (CES) que se celebra en Las Vegas nos ha presentado unas cuantas novedades del mundo de la tecnología. Una de ellas ha sido el reciente anuncio de la compañía taiwanesa HTC al hablar de su nueva creación destinada a la realidad virtual. Se trata de las gafas Vive Pro Eye.

Hace exactamente un año HTC anunció la llegada de las Vive Pro. En ese entonces se tomó como una mejora directa de las gafas existentes de la compañía. Por ejemplo, se implementaron OLED con una resolución de 2880×1600 significativamente mayor a los anteriores.

Esta vez el modelo sigue siendo muy similar pero con una mejora muy notoria. Esta es la implementación del rastreo o seguimiento del movimiento de los ojos. Dicha tecnología llevaba un par de años en pruebas hasta que finalmente vio la luz en las Vive Pro.

Esto quiere decir que las gafas sabrían con exactitud hacia dónde estarías mirando. Su utilidad recaería en que la interacción del usuario con la interfaz del dispositivo se haga de una manera más sencilla. Tanto, que dejaría de ser necesario el uso de controles físicos para tomar ciertas decisiones.

Por otro lado, el renderizado de las gafas se haría de una manera más óptima. Así, las zonas a las que se estaría dirigiendo la mirada obtendrían una mejor calidad de imagen. Caso contrario a los otros puntos, como ocurre normalmente con el ojo humano.

Las Vive Pro Eye no fueron las únicas de las que se habló. HTC también hizo mención de un próximo producto llamado Vive Cosmos que será de menor precio en comparación a los otros dispositivos.

Sobre las Vive Cosmos no se dieron muchos detalles. Tan solo se mostró un video corto en el que se puede apreciar su funcionamiento con celular y una facilidad para que el usuario pueda levantar visor y observar el mundo real sin necesidad de quitarse completamente las gafas.

We’d like to give you a first look at VIVE COSMOS, the newest VR headset from VIVE. #HTCVIVECOSMOS #HTCVIVE #VIVEPORT pic.twitter.com/oP00jXoevU

— HTC VIVE (@htcvive) January 7, 2019