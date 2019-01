Homero Simpson usa su propio meme del arbusto y se vuelve viral

Un meme dentro de un meme dentro de un meme.

Los Simpson es una caricatura que se rehúsa a dejar de ser vigente. Y debemos admitir que aunque ya hayan pasado sus días de gloria, siguen siendo una fuente inagotable de absurdos y memes.

Sin embargo el fenómeno se vuelve aún más espectacular cuando Homero se usa a sí mismo para volverse viral.

Fue algo raro. Pero básicamente Homero usó su propio meme de los arbustos para romper la internet. Todo sucedió en la cuenta oficial de Los Simpson en Twitter.

Ahí vemos una animación donde Homero le pregunta a Lisa dónde dejó su smartphone. Ella le contesta que le está escribiendo desde el mismo; y el padre le responde con un GIF de su famoso meme escondiéndose en los arbustos:

Esta publicación no es otra cosa más que un fragmento del episodio 12 de la temporada 30 The Girl on the Bus. Que acaba de estrenarse por FOX este 13 de enero de 2019.

Sin lugar a dudas se trata de un chiste absurdo, directo y extraño. Pero ha sido más que suficiente para detonar miles de reacciones. Al momento de publicar esto el tuit lleva casi 58 mil corazones, 562 respuestas y casi 19 mil RT.

El nombre original de este meme es Homer Backs Into Things. Es una animación sustraída del episodio Homer Loves Flanders, emitido originalmente en 1994.

Lo curioso es que el meme se volvió viral apenas en 2010. Así que queda como testimonio de los caminos torcidos de la red.