Ubisoft libera tráiler centrado en la historia de Far Cry: New Dawn

Además, un video con cinco minutos de jugabilidad.

Ya que está cerca el lanzamiento de Far Cry: New Dawn tenemos que Ubisoft ha liberado un nuevo tráiler que nos ofrece una mirada a la historia de este título ambientado en una versión postapocaliptica de Hope County.

Este juego que fue anunciado el mes pasado en The Game Awards nos lleva a la misma ciudad ficticia de Far Cry 5 pero 17 años después de una catástrofe nuclear mundial, por lo que los jugadores deberán unirse a otros supervivientes para luchar contra la peligrosa amenaza de los Salteadores y sus cabecillas que buscan controlar los últimos recursos.

Además del tráiler de la historia, a continuación pueden darle un vistazo a otro video que nos muestra cinco minutos de jugabilidad:

Far Cry: New Dawn se pondrá disponible el 15 de febrero en versiones para PlayStation 4, Xbox One y PC.