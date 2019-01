Esta es la curiosa cifra que tenía que pagar Harry Potter por estudiar en Hogwarts

Si eres fanático del universo de Harry Potter, seguramente esperaste con todas tus energías la llegada de la carta que te permitiría matricularte en Hogwarts. Lamentablemente la carta nunca llegó, y tuviste que continuar el resto de tu vida como un simple muggle más. No obstante, es posible que con invitación incluida no hubieras sido capaz de asistir al colegio de magia y hechicería. Después de todo, ¿alguna vez te preguntaste cuánto te costaría estudiar allí?

Resolver esta inquietud no es fácil, pues requiere hacer cálculos y comparaciones con los datos que hay en los libros de Harry Potter. Afortunadamente este tema se ha discutido con anterioridad y muchos han tratado de obtener las cifras necesarias para estudiar en Hogwarts.

Uno de los cálculos más convincentes fue el de los estudiantes de la Universidad de Lehigh. Ellos lo que hicieron fue asumir que el precio de la matrícula de Hogwarts estaba a la altura de los colegios más prestigiosos de Reino Unido (¿quién podría discutir eso? Es la institución más reconocida del mundo mágico). De esta forma, señalaron que la matrícula debía valer en promedio unas 25.800 libras esterlinas. A día de hoy esa cifra son unos 33.150 dólares.

Por otro lado, el medio de comunicación Mic también hizo sus estimados. En el primer libro se narra cómo Harry Potter hace las compras de sus útiles escolares en el Callejón Diagon. Entre otras cosas consigue su varita, libros, un caldero, su lechuza, varias túnicas, etc. Teniendo en cuenta lo que alguna vez dijo la autora J.K. Rowling sobre las cinco libras que equivalía un galeón (moneda de oro), esos útiles costarían unos 1.031 dólares.

Sumando todo tendríamos que por un AÑO en Hogwarts habría que pagar 34.181 dólares. Si contamos los siete años de estudio, la cifra ascendería a casi 240.000 dólares.

Siendo así, no es de extrañarse que los Weasley hayan tenido problemas económicos. Sin embargo, hay que reconocer que hasta para alguien adinerado como Harry Potter esto sería bastante dinero.

Hace algún tiempo alguien quiso confirmar con Rowling cuánto costaría la matrícula en Hogwarts. La autora no solo le aclaró sus dudas a través de Twitter, sino que le dio una respuesta breve y concreta:

Esto quiere decir que los pequeños magos "solo" necesitan gastar al año poco más de 1.000 dólares. Mientras tanto, el Ministerio de Magia se debe gastar fortunas al mantener la educación de tantas personas que comen y duermen en Hogwarts.

Ante esto, surge una nueva duda: "¿Qué tantos gastos al año tendrían los magos únicamente en impuestos?"

@emmalineonline1 @micnews There's no tuition fee! The Ministry of Magic covers the cost of all magical education!

— J.K. Rowling (@jk_rowling) July 17, 2015