Esta hamburguesa vegana sabe igual a la carne y hasta sangra #CES2019

Sospechamos que sea simplemente carne.

Soy un carnívoro de tomo y lomo, a través de los años mis amigos vegetarianos me han presentado opciones de hamburguesa de soya y otros sustitutos, pero nada se parece a lo que probé hoy.

Usando ciencia avanzada y la posibilidad de que en el fondo sea carne y nos estén engañando, los chicos de Impossible Foods, una empresa dedicada a hacer comidas que saben igual a lo real, pero sin matar animales y contaminando menos, presentaron su nueva hamburguesa.

Después de 20 minutos al sol para llegar al Food Truck de la compañía, se me presentó este, que no me tiritan las manos al escribir, milagro de la ciencia.

La hamburguesa sabe mejor, con más consistencia, jugo y sabor que la mayoría de las opciones que se venden en los supermercados… y no tiene ni un miligramo de carne.

La abrí, la examiné, pedí otra, la comí. Increíble, no puedo creer que no hayan animales involucrados en el proceso.

Una de las fortalezas de este producto, además del tema de que no hay animales involucrados, es que es más limpia de producir, por lo que si se llegase a hacer más masiva su producción, el impacto medioambiental causado por la industria de la carne ya no sería un problema.

¿Cómo lo logran? Con proteína de trigo y la misma molécula que le da el sabor a la carne, llegaron a este producto, que por cierto, engorda mucho menos y es bastante más sano que una hamburguesa.

Lamentablemente, por ahora es muy cara y algunos restaurantes en el mundo la ofrecen por un precio cercano a los 20 dólares, lo que la hace sumamente restrictiva.

Por hoy puedo decir que engañé a la carne, le fui infiel con la ciencia.