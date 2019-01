Experto iba a mostrar cómo hackear Face ID de Apple y sus jefes se lo prohibieron

Aprende algo, dinero.

Cuando Apple presentó su primer iPhone X uno de los puntos de ventas más promocionados fue su avanzado sistema de reconocimiento facial. Pero al parecer hackear Face ID sería mucho más sencillo de lo que aparenta. Sin embargo parece que nunca sabremos cómo hacerlo.

Es una historia rara y con mucho terreno fértil para intrigas entre grandes corporativos. Pero la trama va más o menos así.

Según reporta Reuters, Wish Wu, un experto investigador en seguridad chino, iba a dar una charla; titulada Bypass Strong Face ID: Everyone Can Deceive Depth and IR Camera and Algorithms (Burlar Face ID: cualquiera puede engañar las cámaras y algoritmos IR).

Su charla, programada para acontecer en marzo de 2019 en la Black Hat Asia Conference 2019. Iba a mostrarnos cómo hackear Face ID en un iPhone X. Pero la terminó cancelando justo hace unas horas. Porque la compañía para la que trabaja se lo impidió.

Ant Financial pidió a Wu que no diera la charla; debido a que ellos tienen un sistema de pago electrónico, Alipay, que utiliza justamente Face ID como medida de seguridad.

El experto habría salido en su cuenta de Twitter para hablar sobre el tema. Aclarando que sólo puede hackear Face ID en un iPhone X, bajo ciertas condiciones.

Pero que su método no funciona en el iPhone XS, ni el XS Max. Por lo que mejor canceló todo para "garantizar la credibilidad y madurez de los resultados de la investigación".

¿Cómo lo interpretan ustedes?