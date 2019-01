Ola viral: Guillermo del Toro reseña Logan y ROMA e internet revienta

Guillermo del Toro es uno de los personajes más queridos de la red y del cine en la actualidad. Si han tenido la fortuna de seguirlo a través de Twitter se percatarán que es un usuario muy activo y amigable con la comunidad.

Las dosis de cultura nerd y geek en su cuenta son bastante elevadas; y ocasionalmente nos regala algunas perlas invaluables. Como su reseña de Logan.

The way @mang0ld stages action is extremely intricate but he makes it all feel deceivingly raw- the craftsmanship in said staging – and its technical difficulty – goes by most viewers unnoticed -as it should be – but, without ever being vulgar and showy it is, however, superb.

— Guillermo del Toro (@RealGDT) January 13, 2019