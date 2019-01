Marvel dice que Guardians of the Galaxy 3 sigue viva y será filmada

Palabra de Kevin Feige.

Una de las pérdidas más lamentables el año pasado para los fans del MCU fue la salida de James Gunn como artífice de Guardians of the Galaxy 3 y toda la franquicia de estos personajes.

Desde entonces la tercera parte de esta saga ha quedado en el limbo. Pero hay un rayo de esperanza. Kevin Feige, jefe máximo de Marvel Studios fue entrevistado por la gente de MTV durante los Golden Globes 2019. Y ahí habló brevemente del futuro de esta película.

Pues Guardians of the Galaxy 3 está viva y la película será filmada; según afirmó el ejecutivo. Pero no dio muchos datos adicionales. Sólo dijo: "¿Cuándo, dónde y cómo? Lo haremos más tarde".

Guardians of the Galaxy 3, o Guardians of the Galaxy Vol. 3 estaba programada para estrenarse al inicio de la temporada de blockbusters del 2020.

Sin embargo, Marvel canceló el inicio de las filmaciones en razón del escándalo que derivó en el despido de su director, James Gunn.

El reparto desde entonces se ha manifestado de manera activa. Abogando por volver a contratar al cineasta. Pero a la mitad de la adquisición de Fox, Marvel y Disney se han mantenido firmes en su silencio.

Es un hecho que de suceder la película tendrá que pasar en la nueva era del MCU. Así que su trama es una absoluta incógnita.