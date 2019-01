Google quiere eliminar la pantalla táctil gracias a nueva tecnología basada en radar

¡Magia!

Hace algunos años, específicamente en 2015, Google dio a conocer el Project Soli, una tecnología que les permitiría controlar un móvil o cualquier pantalla táctil sin tener que tocarla, solo a través de gestos gracias a un radar.

Cuando ya se creía muerta esta iniciativa, la FCC en Estados Unidos ha salido con los permisos correspondientes para que la empresa pueda usar esto.

En un pequeño chip con sistema de radar que se maneja entre la banda de frecuencias de 57- a 64-GHz, es capaz de reconocer los gestos de tu mano y como concepto, lo planean utilizar en relojes inteligentes, parlantes, móviles y más.

Ahora, tecnología parecida ya se ha visto en el pasado, aunque no ha llegado a masificarse. Sin ir más lejos, un prototipo del Nokia McLaren (entre otros dispositivos) que algunos afortunados tienen, se puede manejar sin tocar la pantalla, aunque su funcionamiento no es óptimo y la tecnología utilizada no es tan avanzada como la de Google. Sin ir más lejos, no reconoce gestos.

Quizás iniciativas como el Project Soli de Google sean el inicio de, al fin, tener esos paneles flotantes que a través de gestos los protagonistas de series y películas de ciencia ficción utilizan.