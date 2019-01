¿Cuáles serían las habilidades necesarias para ser CEO de Google?

La académica Cathy N. Davidson hizo un análisis sobre las necesidades de la educación actualmente y cómo estas se relacionarían con una carrera en Google.

Llegar a trabajar en Google se ha convertido en un sueño para muchos. Sin duda pertenecer a una de las compañías más reconocidas del mundo y que además esta se encuentre a la vanguardia de las innovaciones tecnológicas de la época es algo muy llamativo.

Si ser contratado por Google suena ambicioso, lo es aún más el pretender ascender rápidamente de posiciones en la empresa. Y ni se diga: llegar a ser CEO puede sonar inmensamente descabellado. Todos pensarían que una persona así requeriría ser un completo genio de las ciencias aplicadas y la informática.

No obstante, esta hipótesis fue fuertemente contradicha por los propios fundadores de Google (Larry Page y Sergey Brin). Cuando fundaron la compañía en 1998, creían que los empleados más exitosos iban a ser aquellos más centrados en las disciplinas STEM (Ciencia, Tecnología, Ingeniería y Matemáticas en inglés). Fue una gran sorpresa para ellos cuando pasados 12 años se dieron cuenta que los conocimientos en STEM no eran la principal razón para poder ser ascendido en Google.

En cambio, expusieron que más importante que eso era tener cierto desempeño en algo llamado "Habilidades blandas". Prácticas más humanas como saber comunicarse con los demás y ser un buen líder, entre otras cosas.

Una experta en el tema y académica estadounidense llamada Cathy N. Davidson tomó esa historia para explicar los errores que está cometiendo el sistema educativo con los niños. Según ella, las "habilidades blandas" son más importantes de lo que se cree, y estas permitirían que cualquier niño alcanzara a ser incluso CEO de Google, tal y como le dijo a la BBC.

Estas fueron sus razones:

Un modelo anticuado

Davidson menciona que todavía siguen existiendo prácticas propias de la educación del siglo XIX. En ese entonces, en plena era industrial era necesario capacitar a mucha gente en la operación de máquinas. Debido a eso fue necesaria la educación pública para entrenar a tantas personas del campo y que estas se adaptaran a las fábricas.

Por otro lado, también hubo gente que fue entrenada para desempeñar labores gerenciales. Así, fue necesario empezar a implementar pruebas de coeficiente intelectual de respuesta múltiple.

En la actualidad es necesario ir más allá de eso. La razón es que el mundo está lleno de información a la mano que parece ser verídica y de gente que puede decir lo que quiera en internet. No hay moderación, no hay límites: simplemente se dice algo y ya.

Por lo tanto, la académica recalca en que hay que entrenar a los estudiantes para que criterio y sepan desenvolverse en un mundo con información no certificada. Básicamente, tener discernimiento de lo que es cierto de lo que no.

"Revoluciones" que en realidad no lo son

Se cree que poner toda la información en linea y entrenarse a sí mismo es una propuesta innovadora. Lo cierto es que haciendo esto, alguien que estudia se enfrenta a amenazas como la información falsa. Lo que se necesitan son maestros que enseñen no solo determinado conocimiento, sino que también guíen compartiendo el trasfondo que hay alrededor.

También se cree que solo hay que aprender lo "relevante". Esto sería únicamente aprender sobre programación y tecnología y así dejar de lado al resto. Esto es un error porque asignaturas como filosofía, historia o las artes siguen siendo importantes. Para ser valorado en Google habría que tener habilidades comunicativas y tener nociones multiculturales.

Teniendo eso en cuenta, ¿por qué en vez de automatizar el aprendizaje no se utiliza la tecnología para promover la creatividad?

Los mitos sobre la universidad

Se dice que las universidades no sirven porque personas como Bill Gates o Mark Zuckerberg dejaron de estudiar en ellas. Curiosamente en el caso de Gates, cuando tenía 11 años trabajaba en el área de computación de la Universidad de Washington. Años después no necesitó de una carrera, porque ya hacía investigaciones propias de un profesional a una temprana edad. Esto no significa que hay que abandonar la universidad, sino acceder a trabajo práctico desde antes.

Por otro lado, tampoco es necesario que todos entren a la universidad. Hay personas con intereses tan específicos que una universidad no puede brindarles el entrenamiento que necesitan. Todas las profesiones pueden emplear formación avanzada, pero esta no necesariamente está en las universidades.

Los errores de la educación en los colegios

A los niños se les está enseñando solamente con teoría y exámenes. Esto no es tan útil porque no hay una aplicación práctica ni una retroalimentación y tampoco nuevos desafíos.

La educación se termina convirtiendo para ellos en algo mecánico y poco motivante. No solo eso, sino que lo que debería ser pasión por aprender se convierte en ansiedad por aprobar. Además, los enseña a buscar una única respuesta correcta y a preferir el conocimiento que se puede poner a prueba. No se aprende a cómo llevar un proceso mental para aplicar algo a la práctica.

La relevancia de las habilidades "blandas"

las llamadas habilidades blandas no dan con una respuesta correcta. No proveen respuestas fáciles sino que más bien plantean situaciones complejas. Se buscan las respuestas dentro de un contexto en vez de dar una solución simplificada. Esto los ayuda como trabajadores y ciudadanos del mundo y a su vez a la democracia.

Un ejercicio útil es formar varios grupos en una clase que traten de analizar un sola sola página de texto completo. Entre todos tratarán de descifrar las palabras difíciles y darán con una explicación general de qué aprendieron al leerlo. Básicamente, se trabaja en equipo, se exploran nuevos horizontes y se entrena la comunicación.