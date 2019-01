Microsoft confirma que Gears 5 se lanzará durante este 2019

El juego de la serie Gears of War encabezará los lanzamientos de Xbox One para este año.

Microsoft ha confirmado que Gears 5 se lanzará durante este 2019 en versiones para Xbox One y PC.

A través de una publicación en el blog oficial de Xbox la compañía destacó los lanzamientos de Xbox One para este año que incluye títulos como Gears 5, Gears Pop!, Crackdown 3, Ori and The Will of the Wisps y Minecraft: Dungeons.

La nueva entrega de la serie Gears of War será una secuela directa del título anterior con Kait Diaz como protagonista, aunque también contará con la presencia de personajes clásicos como Marcus Fenix.

El mundo se derrumba. La dependencia que tienen los seres humanos en la tecnología se ha convertido en su perdición y los enemigos se unen para destruir todos los supervivientes. Como Kait, debes viajar por el mundo Gears más grande y bello para revelar los orígenes de Locust, y luchar con tu equipo para proteger lo que haya quedado.

Hablando de Gears 5, cabe mencionar que recientemente Razer lanzó un sitio dedicado a los juegos de Xbox One con soporte para el combo de mouse y teclado, y se incluye este título de The Coalition, además de Gears Tactics y otros que ya se habían mencionado antes como Fortnite, PUBG y Warframe.