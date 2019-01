¿Qué es GB Whatsapp y por qué se está hablando tanto de él?

GB Whatsapp es un mod aplicado a la popular aplicación de mensajería que ofrece nuevas opciones extras y permite al usuario cierta personalización.

Es sencillo afirmar que en esta parte del mundo dejamos gran parte de nuestra comunicación en manos de Whatsapp. Casi todo nuestro círculo de contactos cuenta con la aplicación, y la usamos a menudo para hablar con ellos. Sin embargo, esto no quiere decir que esta nos pueda ofrecer grandes posibilidades. Por eso han surgido versiones alternativas como GB Whatsapp.

GB Whatsapp es una modificación de Whatsapp hecha por GB Mods. Su popularidad en internet se da dado por las nuevas funciones que ofrece en comparación a la versión original de la aplicación. Se podría decir que es el mismo Whatsapp, pero "mejorado".

La lista de las mejoras es sorprendente. GB Whatsapp funciona para Android y permite activar una segunda cuenta de Whatsapp en la misma aplicación. Sumado a esto, permite instalar temas personalizados, cambiar el color del icono, tener previsualización de imágenes y videos y evitar la aparición del icono azul de visto (sin que esto aplique para los demás).

Además, asegura poder enviar videos de hasta 30MB (la versión normal solo permite 16MB). En cuanto a audio, el límite sube de 16MB a 100MB. No solo eso, sino que también permite enviar hasta 90 imágenes seguidas en vez de las 10 por defecto.

Entre otras cosas, ofrece la facilidad de copiar el estado de cualquier contacto. También envía alertas si alguno de ellos cambia su foto de perfil, así como estadísticas de los grupos en los que se permanece. Esta y otras opciones están disponibles en esta versión, pero no todo es color de rosa.

¿Es seguro?

Si bien todas estas características son llamativas, se debe ser prudente y tener cuidado a la hora de usar GB Whatsapp u otras aplicaciones similares. La razón es que podrían ser demasiado peligrosas para los beneficios que ofrecen.

Lo cierto es que esta es una aplicación clon de Whatsapp. Al no ser una plataforma de código abierto, desarrolladores independientes no pueden copiar y pegar su código con algunas modificaciones y lanzarla como un producto aparte. En vez de eso, se debe clonar la aplicación y adicionar algo de código que podría llegar a generar inconveniencias al usuario. Por ejemplo, en caso de tener malas intenciones, podría terminar robando datos personales.

A pesar de que la gente diga que es una aplicación segura, no tiene forma de comprobarlo. Por supuesto no está en la Play Store, y el hecho de no notar nada extraño no significa que no pueda haber robo de información personal.

De hecho, al momento de ingresar a la web del realizador GB Mods, tendremos una alerta inmediata de "sitio inseguro". Por ejemplo, Chrome ha reportado con anterioridad la presencia de malware en esta página.

Lo último que hay que tener en cuenta es que Whatsapp tendrá la libertad de banearnos. La plataforma podrá desactivar nuestra cuenta porque esta sigue siendo una modificación ilegal de la aplicación. Puede que terminemos con nuestro número de teléfono bloqueado de usar Whatsapp.

Teniendo todo esto en cuenta, ¿Crees que vale la pena afrontar el riesgo por unas cuántas modificaciones?