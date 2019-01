¿Adiós notch?: Samsung anuncia fecha para presentación del Galaxy S10

El Consumer Electronics Show (CES) 2019 mantuvo sus actividades como cada año. Pero a Samsung no pareció importarle mucho. Ya que tenían algo más importante entre manos: la presentación oficial de Galaxy S10.

Durante las últimas han corrido toneladas de rumores y supuestas filtraciones sobre este gama alta. Pero el fabricante se había mantenido silencioso hasta ahora. Donde, a través de una publicación en su cuenta de Twitter revela la fecha oficial para mostrar su terminal al mundo:

Welcome to the next generation. Galaxy Unpacked on February 20, 2019. #SamsungEvent pic.twitter.com/M1Gh0F9Fs5

— Samsung Mobile (@SamsungMobile) January 10, 2019