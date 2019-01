La razón por la que el Galaxy S10 podría ser el celular más rápido que existe

Ya es un hecho, Samsung presentará el Galaxy S10 el 20 de febrero en San Francisco, Estados Unidos, rompiendo la tradición de usar el Mobile World Congress o Nueva York. Se rumorea que podría ser el celular más rápido que existe.

El entusiasmo alrededor de este lanzamiento no ha sido menor, y es que este año a Samsung le toca sorprender con algo nuevo, ya que el S9 era un versión muy mejorada del S8, pero no una apuesta diferente.

Es por eso que se han rumoreado diversas novedades, como la triple cámara y una pantalla con un orificio, porque la empresa surcoreana se niega a caer en el tema del "notch".

A través de su cuenta de Twitter, uno de los editores de Samsung Mobile News compartió lo siguiente:

I heard the #GalaxyS10 might use LPDDR5 RAM 😉 pic.twitter.com/uJexVuNrkp

— Max J. (@Samsung_News_) January 12, 2019