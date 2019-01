¡Sorpresa! Samsung presentará el Galaxy F, su celular plegable junto al Galaxy S10

Aunque probablemente no mantenga ese nombre.

Ha pasado un tiempo desde que Samsung se robó la atención de todos con su prototipo de celular plegable, posteriormente conocido como Galaxy F.

Hace no mucho se oficializó que la marca surcoreana iba a lanzar todas las variantes del Galaxy S10 el 20 de febrero en San Francisco, una semana antes del Mobile World Congress en Barcelona.

Ahora todo toma otro color y el entusiasmo de los fanáticos está que arde ya que en Paris, Francia, aparecieron carteles gigantes de Samsung con ciertas frases en coreano.

Según el mismo blog de Samsung, se traducen como "February 20" y "The Future Unfolds" (20 de febrero y El Futuro se Despliega), dando la señal inequívoca de que el evento en San Francisco no solo verá a las 5 supuestas variantes del Galaxy S10, sino que además al Galaxy F, el celular plegable, que por cierto, no se va a llamar así, pero apenas exista un rumor confiable se los haremos llegar, que no les quepa duda.