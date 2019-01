Galaxy F: Estos serían los grandes competidores "plegables" del modelo de Samsung

El Galaxy F ya está comenzando a generar altas expectativas en la gente, ya que el celular plegable de Samsung que será anunciado oficialmente en febrero en san Francisco, ha dejado muchas especulaciones en la competencia directa de los coreanos.

Y la pregunta de oro es: ¿Están otras marcas tratando de entrar al mundo de los teléfonos plegables como competencia del Galaxy F?.

Al menos varios reportes indican que dos grandes competidores en el mercado están planeando un lanzamiento de un dispositivo con estas características.

La compañía de Bill Gates está trabajando hace rato en prototipos junto a Intel para su proyecto de pantallas duales y plegables para la plataforma Surface.

Esto incluiría dentro de otras cosas que hubiera una adaptación del sistema operativo Windows para este tipo de dispositivos.

Incluso una filtración en Twitter esta semana reveló que Microsoft trabaja en esta tecnología.

Sí…sorpresa. Apple también estaría desarrollando un modelo plegable para que en 2020 esté en el mercado, ya que no tiene contemplado en 2019 lanzarse con esta tecnología.

Ya de hecho en 2013 habían sacado una maqueta de un proyecto llamado: "Envolvente".

En esa maqueta, Apple decía oficialmente:

"En los últimos años, la funcionalidad de los dispositivos electrónicos portátiles ha aumentado exponencialmente. Se realizarán mejoras adicionales investigando formas de maximizar la utilidad de las partes no utilizadas de estos dispositivos".

En el caso de Xiaomi, las especulaciones también se filtraron por redes sociales a inicios de este 2019.

Can't speak to the authenticity of this video or device, but it's allegedly made by Xiaomi, I'm told. Hot new phone, or gadget porn deepfake? pic.twitter.com/qwFogWiE2F

— Evan Blass (@evleaks) January 3, 2019