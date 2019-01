Gabriel Gurovich: "El e-commerce local debe aprovechar la especificidad y la cercanía cultural de América Latina"

El exitoso emprendedor chileno Gabriel Gurovich, creador de numerosas startups locales y uno de los speakers más importantes de Digital Summit 2019 habló con Fayerwayer.

Gabriel Gurovich es quizás uno de los emprendedores chilenos más exitosos de la última década. Su carrera destaca la creación de diversas startups como: DreamLine, Snapp, los restaurantes Tambo, Panko y Zambo. Además desde 2011 es Presidente de Cupona-c LATAM. Actualmente es miembro del Directorio de Chile Global Angels (la red de inversionistas ángeles más reconocida de LATAM), Mentor del Founder Institute y parte del G100 de ASECH.

Gabriel es Ingeniero Industrial Eléctrico, además posee un postgrado en Tecnologías Exponenciales de Singularity University. Tuvo un paso por Intel en Silicon Valley a comienzo del 2000 y hoy es uno de los invitados más interesantes del próximo Digital Summit 2019.

Para adelantar algo de lo que hablará en el Summit, Fayerwayer habló con Gurovich.

FW: Cuéntame cómo fue participar en el Congreso del Futuro de la Unión Europea, ¿qué te llamó la atención de esa instancia?

Gabriel Gurovich: Participe en los diálogos de alto nivel por el desarrollo sustentable en el parlamento europeo.

Mi aporte ahí fue mostrar cómo los emprendedores aportamos a lograr los 17 objetivos definidos por la ONU para 2025 (SDG's) por medio de la Innovación y la tecnología.

Por medio de 2 casos concretos y chilenos; The Not Company y Solubag inspiré a los "policy makers" de la Unión Europea a considerar en serio a los emprendedores sustentables como agentes relevantes y validados para que realmente se logren los 17 objetivos sustentables.

FW: De cara al Digital Summit, ¿qué necesita hoy la innovación en un mundo donde parece que esa palabra está manoseada y dónde parece que nada sorprende, para que existan nuevos emprendimientos exitosos en Chile?

GG: Yo lo plantearía al revés: Qué necesita el mundo desde la innovación para un desarrollo de impacto positivo… Ahí me surgen varias reflexiones de fondo y en particular sobre el surgimiento de más y mejores emprendedores en Chile, creo que lo más relevante es ponerse a trabajar y "hacer que ocurran" las innovaciones de impacto!

FW: Tienes mucha experiencia personal desarrollando exitosos proyectos de e-commerce en Chile. ¿Cómo ves esta área en Chile, hay un crecimiento y desarrollo importante a tu juicio? Qué cosas deben mejorar para seguir creciendo?

GG: Es un tema candente y con perspectivas futuras inciertas. En los próximos 5 a 10 años el e-commerce en Chile y en Latam verán un avance y revolución total.

Más allá de los argumentos y razones generalmente comentadas sobre la llegada de Amazon y sus impactos, hay una oportunidad crucial que debería ser considerada por los actores locales: La especificidad de la región y la cercanía cultural entre nuestros países; de México al sur, hoy somos más de 650mm de personas/consumidores mas parecidos entre nosotros que con ningún otro mercado y esto es un activo que las compañías locales de e-commerce deben considerar y aprovechar a su favor pues culturalmente están mejor preparadas que cualquier competidor internacional!

Afortunadamente ya se observan las primeras estrategias y desarrollos de propuestas de valor en e-commerce que están considerando este aspecto, así como la construcción de plataformas más integrales que la simple oferta de productos y servicios, lo que en sí mismo sería un segundo pilar estructural para desarrollar modelos ganadores.

FW: Uno de los conceptos que utilizas para ser un emprendedor exitoso esa salir del ámbito geográfico local y globalizarse. Podrías profundizar más en ese concepto?

GG: Con el tamaño de mercado que nos ofrece nuestro país, caemos en la misma paradoja que Estonia, Israel y otros países que NECESARIAMENTE deben mirar, desde el momento cero, el mercado global como el ámbito de influencia para el desarrollo de sus negocios.

Dicho esto, mi visión es que no tiene sentido plantear la estrategia de desarrollo de una startup naciente en Chile de local a global (conocido como globalizarse) sino que partir desde un comiendo con una lógica global; no sólo a nivel de mercados donde hacer sus negocios, sino que de una forma mucho más potente y profunda: Aprovechando talento internacional, conectando con proveedores y partners en otras latitudes, utilizando conocimiento adquirido de experiencias internacionales, vinculándose con organismos, autoridades y compañías globales, etc.

FW: ¿Cuán importante será el big data, la robotización de procesos y la inteligencia artificial en los negocios?

GG: Fundamental. Tal como lo plantea Mark Andreeseen (fundador de Netscape y el mejor inversionista de riesgo del mundo) el software se está comiendo el mundo y la AI lo hará con el software… Profundizaré este tema durante el Digital Summit, pero en esencia, aquellos que no abracen estas tecnologías Exponenciales, tendrán cero chances de agregar valor y hacer impacto positivo en el mundo durante los próximos años.

Una tendencia importante en esta línea para 2019 son los sistemas re-entrenados o sobre-ajustados cerca del usuario, es decir, en sus mismos equipos de manera de mejorar el ajuste de los algoritmos de AI en un ambiente cerrado y que aborda así el tema de la privacidad.

En este contexto, el único "device" que hoy posee un chip de AI incorporado es el Mate20Pro de Huawei y por lo tanto permite a todos aquellos que buscan un performance superior y de confianza, mejorar la utilización de las técnicas de Big Data basadas en reconocimiento de patrones de sus usuarios.

FW: La misma pregunta anterior pero llevado al mundo público: gobierno, y utilidades para el usuario común y corriente.

GG: Misma respuesta y complementaría con la necesidad de entender las decisiones públicas como un proceso cada vez más líquido, participativo y colaborativo, todos conceptos para nada nuevos pues ya los acuñó Baumann en los años 80's, pero hoy gracias a las tecnologías Exponenciales se vuelven posibles!