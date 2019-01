Tal como se había filtrado: Aparece foto de persona usando el Galaxy S10 en el transporte público

Un pequeño descuido.

Ya no es un secreto, el Galaxy S10 está a pocas semanas de presentarse y sí, todo indica que es tal cual a como se ha filtrado.

A través de Reddit, un usuario compartió la foto en el transporte público de un personaje utilizando un dispositivo sospechosamente similar a todo lo que habíamos visto:

Podemos ver el agujero para la cámara doble en la parte derecha alta, lo que nos indica que es el modelo Plus. Se ve con pocos bordes y curvas, como viene siendo la costumbre en la gama alta de la surcoreana.

Apreciamos que está en una carcasa cuadrada que trata de disimular la apariencia del equipo y esto es algo normal en la industria. Muchas veces las compañías le dan a desarrolladores y empleados unidades de prueba "disfrazadas" para que puedan llevar a casa y probar. Nosotros mismos hemos tenido esas unidades con distintas marcas un poco antes de los lanzamientos para las primeras impresiones.

Todo lo anterior hace muy plausible que efectivamente este sea el Galaxy S10 Plus. Ya no se pueden guardar secretos y las compañías de celulares no saben qué hacer.