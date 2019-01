Urgente: Se produjo una de las filtraciones de correos y passwords más grandes de la historia

Señoras y señores, estamos frente a una de las más grandes filtraciones de correos y passwords que se han dado en la historia, con más de 773 millones de afectados.

Esta monstruosa filtración se dio a conocer en diversos medios alrededor del mundo y deja comprometidos a varios usuarios, aunque ojo, que no todos los datos son nuevos.

Al parecer, el primero en enterarse fue el analista de seguridad Troy Hunt, que a través de su cuenta de Twitter dio la mala nueva:

Time to first go fuck yourself (TTFGFY) – 6 hours, 55 mins: https://t.co/GBhEHFrFpX

— Troy Hunt (@troyhunt) January 17, 2019