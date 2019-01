Fases de la Luna enero 2019: habrá dos eclipses

Recibimos 2019 con un comportamiento peculiar en las fases de la Luna.

No amable lector. No ha salido de FayerWayer. Hoy hablaremos de las fases de la Luna en enero de 2019. Pero no es porque nos hayamos vuelto un sitio de astrología y horóscopos. De hecho hay un motivo.

Durante este mes nuestro satélite favorito tendrá un comportamiento peculiar. Mismo que vale la pena compartir aquí, ya que tendremos un par de eclipses. Además de sus ya conocidas etapas.

Para el planeta, el calendario lunar del mes marca un primer eclipse solar este 5 de enero de 2019. Por desgracia no será visible en Chile. Pero existirá.

El plato fuerte viene el 21 de enero, cuando tendremos un eclipse lunar el cuál sí será posible presenciar el varias partes de Chile:

Ciudad ¿Eclipse visible? Fase Santiago Sí Penumbral, Parcial, Total Valparaíso Sí Penumbral, Parcial, Total Antofagasta Sí Penumbral, Parcial, Total Araucanía Sí Penumbral, Parcial, Total Atacama Sí Penumbral, Parcial, Total Bío-Bío Sí Penumbral, Parcial, Total Coquimbo Sí Penumbral, Parcial, Total Los Lagos Sí Penumbral, Parcial, Total Magallanes y de la Antártica Chilena Sí Penumbral, Parcial, Total Maule Sí Penumbral, Parcial, Total Region Metropolitana Sí Penumbral, Parcial, Total Tarapacá Sí Penumbral, Parcial, Total Isla de Pascua Sí Penumbral, Parcial, Total

El resto de las fases comunes de la Luna se mantienen y seguirán el presente orden:

Fases lunares Fechas Hora luna nueva 2019-01-05 22:28 cuarto creciente 2019-01-14 03:45 luna llena 2019-01-21 02:16 cuarto menguante 2019-01-27 18:10

Para los creyentes puede ser algo aún más interesante. Pero los datos no dejan de ser interesantes.