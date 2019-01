Fallout 76 lo hace de nuevo: Jugadores son baneados al encontrar un cuarto secreto

Fallout 76 es la pesadilla de Bethesda y seguirá siéndolo por muchos años más ya que ahora comenzaron a banear jugadores por encontrar algo que no debían.

Fallout 76 se supone que debía ser el elegido, el mejor juego que Bethesda jamás desarrollaría, el legado más grande de la empresa en este mundo, pero terminó siendo un desastre lleno de polémica y errores.

Para ayudar a hacer crecer la pila de basura sobre la que se encuentra el juego, Bethesda comenzó a castigar a jugadores que lograron acceder al cuarto secreto de desarrolladores, en el se encuentran todos y cada uno de los objetos del juego, incluidos los que requieren dinero real para ser desbloqueados.

No solamente eso, hay objetos que aún no existen dentro del juego, por lo que si un jugador pone la mano sobre estos, podrían comenzar a haber pérdidas de dinero y filtraciones de información. Incluso hay un personaje que no se puede usar (Un NPC) que no existe en el juego completo, y que, como sabrás si has jugado Fallout 76, los NPC son escasos y hasta inexistentes.

La mejor solución que pudo pensar Bethesda para este tipo de problemas, es banear a los jugadores, y no es que no se lo hubieran buscado, sinceramente fue un castigo bien recibido, porque no se puede entrar a ese cuarto sin ayuda de software de terceros o software de desarrollador. Incluso muchos de ellos tomaron las armas que aún no se estrenan en el jugo y comenzaron a venderlas a cambio de dinero real en tiendas en línea como eBay.

En Bethesda no están seguros de qué pasó exactamente, por lo que los baneos de estas cuentas estarán vigentes por tiempo indefinido hasta que la compañía averigüe el método que usaron para entrar al cuarto de desarrolladores.