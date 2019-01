¿Se puede o no cerrar sesión en Facebook Messenger? Conoce el truco para hacerlo

Según Facebook, no puedes cerrar sesión en Messenger... aunque hay una forma y es bastante fácil. Además, no necesitas apps de terceros.

Todos necesitamos un momento de desconexión de vez en cuando. A veces quizá simplemente no quieres que la gente pueda contactarte o que sepan cuando estás en línea. El problema es que, como seguramente ya te has dado cuenta; Facebook Messenger no tiene la opción de cerrar sesión como podíamos hacerlo en el recordadísimo MSN Messenger.

Y bueno, realmente la opción para cerrar sesión tal cual, no existe. Pero… hay una forma y es muy, muy sencilla. No dejes que Facebook te diga qué puedes y qué no puedes hacer.

Así puedes cerrar sesión en Facebook Messenger

Este truco hará tal cual que tu sesión se cierre. Si quieres iniciarla de nuevo, tendrás que meter tus credenciales. Es decir, nada de otro mundo. Esto es lo que tienes que hacer y puedes repetirlo cuantas veces quieras.

En la app de Facebook, pulsa el menú de las tres líneas

Ve a configuración y privacidad

Ahora selecciona Configuración

Dentro del apartado Seguridad, pulsa Seguridad e inicio de sesión

Después, en las nuevas opciones, dentro del apartado Dónde has iniciado sesión; selecciona el celular o tablet en el que quieras cerrar sesión. ¡Es todo!

Como mencionamos arriba, si quieres volver a iniciar sesión puedes hacerlo como siempre, así como cuando descargaste la app por primera vez. No deberías tener ningún problema.