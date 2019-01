Facebook está preparando 'LOL', su nueva plataforma de memes hecha para atraer a los jóvenes

El nuevo proyecto de Facebook se llamaría 'LOL', y estaría enfocado a reunir memes para volver a atrapar al público más joven.

A pesar de que Facebook sigue gozando de una gran popularidad, hay un problema que actualmente le preocupa. Se trata del público más joven, pues sus ejecutivos se han estado dando cuenta que la red social no ha resultado tan llamativa para este sector de la población. De hecho, suelen preferir otras plataformas como Instagram, Youtube o TikTok. Debido a eso, ha comenzado un plan para verse lo suficientemente "cool" para ellos.

Lo más lógico es que Facebook no quiera perder terreno y tenga planes para seguir siendo el número uno. De hecho, según Techcrunch, la compañía está trabajando en una plataforma que se llamará 'LOL'. El fin de esta sería reunir los mejores memes, videos y GIFs graciosos que se compartan a través de la red social. Con esto pretenderían que los llamados 'centenialls' vuelvan a ver entretenido usar la plataforma.

Se dice que la idea es que LOL sustituya a Watch, la sección de videos de Facebook. Sin embargo, no se sabe todavía si la vaya a reemplazar por completo o llegue en una aplicación aparte.

¿Cómo funcionaría?

'LOL' funcionaría con un formato parecido al de 'Discovery' en Snapchat. Es decir, poder navegar por las distintas secciones que ofrece, entre las que hay una que se llama 'Para ti', que son recomendaciones basadas en el contenido que solemos ver.

También existen categorías entre las que están "Wait for It", "Savage", "Clásicos", "Gaming", "Famosos", "Escuela" y "Stand-Up". Al abrir un video, este se vería de forma similar a las historias de Instagram, siendo posible avanzar al siguiente con un toque. A cada publicación se le podría calificar con "Divertido", "Ok" o "No divertido".

En estos Facebook está probando 'LOL' en una beta privada con al menos 100 estudiantes de secundaria. No obstante, parece que las pruebas no están dando muy buenos resultados por ahora. Se dice que por ahora la fórmula parece forzada y "tratando demasiado de parecer joven y a la moda".

Por otro lado, se han escuchado quejas sobre la aparición de memes viejos de hace ya unas cuantas semanas. Esto en definitiva no ha gustado, pues el grupo de pruebas puede encontrar mejor material y mucho antes tan solo visitando las plataformas que acostumbran.

Veremos en un futuro si estos esfuerzos de Facebook dan sus frutos, o por el contrario, fracasan como Lasso.