Oda a Springfield: Egresado de Derecho contrató a abogado por ser expulsado de grupo de abogados en Facebook

Un grupo de abogados tiene la historia viral del momento en Internet, todo por un grupo de Facebook llamado "Hijos no matrimoniales de Bello".

La situación resumida es la siguiente: Un egresado de Derecho recurrió a la justicia por ser expulsado de un grupo cerrado de abogados. Para eso contrató a un abogado, que elevó una petición a la Corte de Apelaciones de Rancagua.

Todo fue relatado con lujo de detalles por un usuario miembro del mentado grupo en Twitter:

“No le avisaron (a los expulsados) que los sacarían del grupo. No hubo formulación de cargos, no permitieron formular descargos y no les permitieron rendir prueba”.

No, no estoy hueveando. Si no me creen, miren: pic.twitter.com/K24VdMvzW0

— Rodri ✨🐿 (@Rorroou) January 22, 2019