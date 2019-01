Evelyn Matthei multará a los scooters que anden por la vereda en Providencia

La alcaldesa de Providencia, Evelyn Matthei, manifestó que hará cumplir las leyes viales en su comuna y que no permitirá infracciones.

Evelyn Matthei, alcaldesa de Providencia, manifestó este miércoles 9 de enero que multará a los scooters que transiten por la vereda, así como también a ciclistas que incurran en esta práctica, con el fin de generar conciencia sobre la nueva ley vial.

"Junto con Carabineros comenzaremos de manera gradual a cursar infracciones a los peatones y ciclos que no respeten la nueva normativa vial, pero con mayor énfasis a los que transiten por las veredas o los vehículos que no respeten los 1,5 metros de distancia para adelantar a los ciclistas. A diferencia de las multas al comercio ambulante, aquí no habrán partes de cortesía", señaló la edil.

En conversación con La Segunda, Matthei además comentó que espera regular el servicio y traslado de bicicletas de apps de reparto en Providencia.

"Quienes trabajan ahí no tienen un lugar definido para descansar, no tienen baños, y lo que es peor, circulan por la vereda a mucha velocidad con el fin de llegar a tiempo con su reparto".

La alcaldesa de Providencia no descartó finalmente que se pueda implementar un servicio de scooters comunales.