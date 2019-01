Estudio: usuarios de Facebook toman decisiones como adictos a las drogas

Eso explicaría cómo ganaron campañas políticas varios gobernantes del mundo.

Malas noticias para aquellos que dedican buena parte de día a ver contenidos en Facebook. Su comportamiento y la manera en la que toman decisiones son básicamente los mismos que las de un adicto a las drogas duras.

El Journal of Behavioral Addictions acaba de publicar una controvertida investigación; bajo el títuloExcessive social media users demonstrate impaired decision making in the Iowa Gambling Task.

O en español "Usuarios excesivos de redes sociales demuestran una toma de decisiones deficiente en la tarea de juego de azar de Iowa". Y la investigación es tal como imaginan.

En el estudio solicitaron a 71 participantes que calificaran primero su propio uso de Facebook; con una medida conocida como la Escala de Adicción de Facebook de Bergen.

Luego de ahí los sujetos ejecutaron un Iowa Gambling Task (IGT), una herramienta de investigación clásica para evaluar patrones en la toma de decisiones; y la sensatez de las mismas.

El IGT se basa en un juego de selección de cartas, virtuales o físicas, sobre cuatro mazos distintos. Donde casi todas las cartas tienen recompensas; pero hay otras con castigos que te hacen perder todo lo obtenido.

Sobre el avance de cada sesión el sujeto de prueba se percata que el mazo A y B tiene grandes recompensas. Pero también cartas de castigo distribuidas para perder todo.

El mazo C y D en apariencia tienen pocas recompensas y muchos castigos. Pero conforme avanza el juego es obvio que son los únicos que permiten obtener alguna ganancia; si se intercalan intermitentes con el A y B.

El estudio demostró que el proceso de toma de decisiones de los usuarios adictos a Facebook era mucho menos certera y más deficiente; en comparación con aquellos que apenas usaban la red social.

Los usuarios devotos de Facebook se quedaban en el mazo A y B. Sin darle una oportunidad a los otros dos. Y por lo tanto terminaron perdiendo todo.

En otras palabras quedaban deslumbrados por las ganancias inmediatas que daban ambos mazos. Pero nunca observaron que había un patrón premeditado en el acomodo que les haría perder todo.

Los modos de conducta registrados en esos usuarios eran prácticamente los mismos; que los presentados por pacientes adictos a la cocaína o la heroína que ejecutaban esta misma prueba IGT

Apliquen eso a la toma de decisiones de los usuarios en materia social y política. Se explicaría muy bien cómo llegaron al poder gobernantes que se distinguieron por su uso (y manipulación) de su imagen en redes sociales.