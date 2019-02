Estudiante de la Universidad de Iowa muere congelado por ola de frío ártico en Estados Unidos

Un estudiante de la Universidad de Iowa en Estados Unidos fue encontrado inconsciente en el campus de la institución el pasado miércoles cerca de las 3:00 de la mañana, y tras el hallazgo fue trasladado a un hospital donde poco después fue declarado muerto (vía Time).

Aunque aún no hay reporte oficial de la causa de la muerte, se cree que fue por hipotermia ya que esa noche la temperatura fue de alrededor de -23 grados centígrados con una sensación térmica de -50 grados centígrados que es suficiente para matar a una persona en minutos.

El fallecido es Gerald Belz de 18 años de edad que estudiaba su primer año de medicina en la universidad tras graduarse de Kennedy High School, y su padre lo recuerda como un tipo tranquilo y fuerte.

Por su parte, la Universidad de Iowa compartió en redes sociales un comunicado donde dan sus condolencias a la familia y exhortan a los estudiantes a pedir ayuda cuando sea necesario.

Saddened by the loss of a member of the Hawkeye family: pic.twitter.com/sMq4XRK1Ci

— University of Iowa (@uiowa) January 30, 2019