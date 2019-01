Error en subtítulos muestra a político británico diciendo que Batman no debería ser el Primer Ministro

Se desató una oleada de memes por el divertido error de la cadena BBC.

Parece que con todo el caos del Brexit lo que se necesita es la intervención de un superhéroe, pero parece que aún así no quieren a Batman como Primer Ministro.

Este asunto surgió debido a un divertido error con los subtítulos en la cadena BBC mientras cubrían un debate sobre el tema en la Cámara de los Comunes del Reino Unido (vía DigitalSpy).

Resulta que el político Michael Gove se encontraba dando un discurso donde señalaba que el líder obrero Jeremy Corbyn no debería de ser el Primer Ministro, pero en los subtítulos se mostró la palabra Batman en lugar de "that man" (ese hombre), lo que generó una oleada de memes en redes sociales.

No hay manera de que este país pueda permitir que Batman sea nuestro Primer Ministro.

A continuación algunas de las reacciones en Twitter por este asunto:

Brexit shambles? In our darkest hour, we need the Dark Knight… #BatmanforPM pic.twitter.com/4fuaxLIDdz — Nohman Shah (@NohmanShah) January 16, 2019

Batman for Prime Minister! He’s the Prime Minister we need, but not the one we deserve 😂 #Batman4PM pic.twitter.com/WnKMlsT1NU — Richard Davies 🏴󠁧󠁢󠁷󠁬󠁳󠁿 (@kryptonknight83) January 16, 2019

I’m up for #BatmanForPM… even if his dancing is not much better than the current occupant of No. 10 pic.twitter.com/SizSiknU4k — Simone Greenwood (@GreenwoodSimone) January 16, 2019

We need Batman 🦇 pic.twitter.com/koXY53d01y — Abby Fairbrother (@annebonnybook) January 16, 2019

Sea lo que sea, nosotros desde acá apoyamos a Batman para Primer Ministro.