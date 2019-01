Elon Musk usa un DeLorean para anunciar su intención de un Tesla volador

Elon Musk es un tipo de cuidado. Hay que tomarlo en serio incluso cuando parece que está diciendo una broma. Nadie pensó que era cierta su intención de vender un lanzallamas y al final fue cierto. Ahora usa un DeLorean voladora como ejemplo del futuro de Tesla. Y no debe ser un chiste.

El ejecutivo a través de su cuenta de Twitter hizo una breve y contundente publicación. En donde habla de los planes futuros en su compañía automotriz para la siguiente generación de Roadsters:

The new Roadster will actually do something like this https://t.co/fIsTAYa4x8

— Elon Musk (@elonmusk) January 9, 2019