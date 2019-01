¿Hay escena post-créditos al final de Dragon Ball Super Broly?

Nosotros respondemos esa pregunta para que sepas si debes quedarte hasta el final de la cinta.

América Latina enloqueció el pasado fin de semana con el estreno de Dragon Ball Super Broly. Una cinta que representa a su modo la continuación del anime que dejó a todos emocionados.

Aquí en la cinta vemos el regreso de personajes que todos ya conocemos y con un enemigo clásico que es reinterpretado; para encajar dentro del nuevo canon planteado por el propio Akira Toriyama.

Las palizas en Dragon Ball Super Broly están al por mayor. Sin embargo, algunos fans que aún no han visto la cinta tienen una seria duda: ¿la película tiene escenas post-créditos?

El cuestionamiento es más que válido. Ya que, como recordamos al final del anime de Dragon Ball Super; Toei nos regaló un par de secuencias escondidas. Que parecían mostrarnos el futuro de la próxima saga.

En ese movimiento se nota la clara influencia de Marvel Studios. Lo más natural sería esperar algo similar durante los créditos de Dragon Ball Super Broly.

Pero la realidad es que no hay exactamente una escena post-créditos. Podemos ver algunas viñetas de los personajes.

Sin embargo no hay trama, no hay diálogos, no hay nada que pueda considerarse como una escena. Son ilustraciones atractivas y curiosas. Pero hasta ahí.

Así que no es necesario esperar hasta que enciendan las luces.

Aquí les dejamos un resumen del Anime para que estén al tanto si van a ver la película: