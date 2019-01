Shade: la primera mutante de Marvel que es drag queen

Noviembre de 2015 quedó grabado en la historia de los cómics; como el periodo en el que Iceman de los X-Men salió del clóset. Así no sólo era cuestión de tiempo para ver una merecida Drag Queen en Marvel.

El movimiento con el hombre de hielo fue tomado con entusiasmo por la comunidad LGBT. Y desde entonces Marvel no ha dejado de impulsar esta agenda dentro de esa sublínea de superhéroes.

El más reciente ejemplo lo encontramos con su nuevo personaje, Shade, una mutante especial que también es Drag Queen.

There's a Drag Queen mutant now and I am here for it. Iceman #4@SinaGrace pic.twitter.com/S6vZ9Hhpeu

— Best of Marvel/DC (@BestOfComiics) December 20, 2018