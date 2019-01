Digital Summit 2019: Inversión en innovación es la clave que dejó el encuentro

Digital Summit 2019 tuvo como sus temas principales los Exits o adquisiciones en el mundo de la innovación, Startups y transformación digital.

El 9 de enero de 2019 se realizó Digital Summit en el Santiago Business & Conference Center de Parque Titanium, el cual contó con la presentación de cinco destacados speakers y un panel de expertos en innovación.

Consolidado en Chile como uno de los eventos más importantes en el ecosistema de la innovación y el emprendimiento, Digital Summit promovió la apertura de negocios digitales y el desarrollo de la economía de innovación conectando a empresas, inversionistas y emprendedores con los referentes más relevantes a nivel local e internacional.

Iván Vera, la innovación, la disrupción y la disciplina

El encargado de abrir la jornada fue Iván Vera, fundador de Innspiral y reconocido conferencista internacional, quien destacó que su educación en un colegio alemán de la quinta región inspiró su visión sobre la innovación y emprendimiento en Chile. “La innovación es progreso y disciplina, y si es que es una disciplina, se puede aprender. Por ejemplo, los alemanes no son más inteligentes que los chilenos, pero sí son más disciplinados. Esa disciplina es reflejada en, por ejemplo, Porsche o la BMW, por lo que si hacemos un propósito de llevar esa disciplina a las grandes empresas chilenas, podremos lograr más innovación”.

Habló además sobre el cambio en los modelos de negocios, siempre necesarios en la etapa de innovar. “Las grandes empresas no están creando plataformas disruptivas que le cambien las reglas del juego a todo el negocio, como lo hizo en su minuto Amazon o Netflix. En cambio, los startups nacen haciendo una disrupción en el modelo de negocios, nacen innovando porque si no se hace eso no llega a existir, no nacen”, explicó Vera.

Sumó a su charla a distintos íconos del emprendimiento en Chile, como Ariel Schilkrut de Zippedi, un robot que chequea productos y precios en los supermercados, comprueba que estén en el orden correcto, precio correcto y que haya el stock correspondiente. También a Mario Bustamante, fundador de Instacrops, un sistema que ha permitido optimizar riego y salvar de las heladas la producción de pequeños y grandes productores, y a Jorge Oryan, director de Pro Chile, encargado de los últimos Innovation Summit que se han realizado en otros países para mostrar los avances de Chile.

Consejos del “Waze del Agro”, Jorge Winiar

Posteriormente, fue el turno de Jorge Winiar, inversionista miembro de la red de OurCrowd Israel y Director para Latino América del startup de inteligencia artificial para el agro Taranis, que recientemente cerró un aumento de capital de USD 20M a una valorización de USD 80M.

La aplicación que el mismo Winiar define como “el Waze del Agro”, le permitió obtener ciertas lecciones de cómo emprender, por lo que le sugirió al público 5 consejos:

“Primero: los inversores son inversores estratégicos y no inversores financieros. La gente que invirtió en la empresa, son personas que saben del negocio. Segundo: Los recursos humanos son fundamentales. Debes tener equipos de trabajos específicos para la zona geográfica en la que estés trabajando. Tercero: Hay que animarse a pensar de forma lateral. Cuarto: Debes identificar bien el mercado, y fijarte en que sea uno que pueda llegar a valorar tu producto. Y finalmente, en quinto lugar, hay que hacerse fuerte, que no te puedan copiar y nunca acomodarse con lo que tienes sino siempre estar mejorando.”

Agustin Feuerhake, el primer chileno en Y-Combinator

El cofundador de Buda.com, mercado de criptomonedas, y Fintual AGF, administradora de dinero para quienes no tienen conocimiento del tema, realizó un speech basado en la experiencia de sus distintos emprendimientos como QueHambre, hasta su ingreso por Fintual a la aceleradora más importante de Silicon Valley, Y-Combinator, destacando por su genialidad a la hora de relatarlo.

En su experiencia, para comenzar un proyecto no hay que creerle a las encuestas, porque la gente no dice la verdad. “Debes hacer las cosas para que la gente no tenga que contestar preguntas, sino que actúen y así ver cómo reaccionan. No se puede emprender sin salir y sin mostrar lo que estás haciendo”, explicó.

“Lección de vida: los inversionistas actúan por miedo. Y ese miedo no es so solo de perder la plata. No hay que reducir el miedo de una posible pérdida al invertir, sino que hay que aumentar el miedo a la oportunidad que se podrían estar perdiendo de no invertir en ti”, dijo Feuerhake.

Alfredo Osorio: cómo fabricar un Exit

Alfredo Osorio, es un emprendedor y ha invertido en más de 40 startups, principalmente relacionadas a Inteligencia Artificial. En Digital Summit sugirió recomendaciones para llevar al éxito a una startup.

“La estrategia del exit se tiene que generar desde el día uno. Es importante ver los candidatos que hay en el mapa, mantener relaciones de alto nivel y revisar las transacciones similares que se han hecho. Los emprendedores no entienden que hay que que conservar grandes relaciones en Silicon Valley y en Israel. No más excusas”, expuso.

Y continuó: “La experimentación contínua va guiando el camino y el aprendizaje. Lo único que tiene el startup es el rápido aprendizaje, y ahí es donde le ganas a todo el mundo en disrumpir industrias que están totalmente aburridas. Pero nunca te olvides que un gran exit está siempre ligado a una startup que creó un gran negocio”.

“Tenemos un modelo de negocios de la revolución industrial, cuando estamos en la revolución de la inteligencia artificial. Estamos a una velocidad muy lenta, hay que recrearse y reinventarse”, finalizó Osorio.

Gabriel Gurovich, Huawei y la Inteligencia Artificial

El speaker Huawei y conferencista experto en innovación, Gabriel Gurovich, destacó la importancia de la Data y de la colaboración del humano y la tecnología en la Inteligencia Artificial.

Explicó el concepto de Swarm Intelligence, o Inteligencia de Enjambre, que significa cómo nos auto colaboramos para hacer que como grupo seamos más inteligentes que como individuos. “Muchas mentes piensan mejor que una, pero eso unido a la Inteligencia Artificial más crowdsource (externalización abierta de tareas o colaboración abierta distribuida), permite ingresar a ciertas categorías de negocios que sino sería imposible. Lo que hay detrás de esto, es que la colaboración entre una tecnología, que supuestamente nos iba a sacar del business, más la intuición humana, que sigue siendo tremendamente necesaria, puede lograr muchísimo”, explicó Gurovich.

“Por ejemplo, Huawei y sus Intelligent Phones ayudan constantemente a desbloquear ese potencial del ser humano que, por tiempo o distracción, a veces se pierde. Ellos han hecho pruebas increíbles, como que un dispositivo logró manejar sin atropellar a nadie. Es decir, las posibilidades son infinitas”, continuó.

Finalizó con una reflexión: “3.8 billones mentes existen hoy. Entre 2022 y 2025 el 100% el planeta tierra va tener internet y todas las mentes se podrán conectar. Esto nunca antes había ocurrido. Ahora es el momento. Nunca en toda la historia de la humanidad ha habido un momento tan bueno para innovar y emprender en algo”.

La avanzada tecnología de Cornershop

Daniel Undurraga, fundador de Cornershop, aplicación vendida en más de US$ 220 millones a Walmart, transacción aprobada recientemente por la FNE, contó cómo funciona actualmente la conocida aplicación y destacó la importancia de trabajar con un buen equipo humano, como el suyo, que ha conservado por 15 años. También comentó la necesidad de los emprendedores de salir a expandir el negocio fuera de Chile.

El exitoso emprendedor entregó dos consejos: “El factor más importante del éxito de Cornershop es que levantamos dinero en Silicon Valley, lo que en Chile no se podría haber hecho. Y fuimos internacionales desde el primer día, pues éste es un país pequeño con players concentrados. Desde un principio, el servicio tenía multi-idioma y multi-moneda, y esto facilita lanzar luego en un tercer o cuarto mercado”.

Su próximo nuevo desafío es abrir el negocio en Canadá, mercado que había mostrado interés y servirá como una prueba antes de pensar llegar a Estados Unidos.

Según lo dicho en Digital Summit, Undurraga y los co-fundadores, Cuevas y Hjertonsson, estarían construyendo una de las mejores compañías de software de la región.

Esto, es en parte debido a una tecnología difícil de copiar y que permite elegir en rápidamente al repartidor más adecuado para cada pedido, medir la duración de los mismos y no sobrevender pedidos si no hay capacidad. “Esta tecnología hace que sea difícil para los supermercados competir con este sistema”, dijo.

Digital Summit 2019, oportunidad para emprendedores

Luego de que los cinco speakers expusieron, estos se unieron en un panel a Juan Pablo Soto, embajador de tecnología disruptivas de IBM, Carmen Gloria Carcamo, Subgerente de Tendencias & Proyectos en Entel y Docente en Escuela de Negocios de la Universidad Adolfo Ibáñez y Denisse Goldfarb, Directora de Personas, Microsoft Chile y una de las principales HR Influencers de Latinoamérica, especialista en temas de futuro del trabajo, empleabilidad, cultura corporativa, transformación digital, liderazgo y gestión de talentos.

En aquella oportunidad pudieron hablar de forma distendida sobre temas de innovación, tecnología, inteligencia artificial y startups, y pudieron contestar diversas preguntas del público, en su mayoría emprendedores o relacionados al tema.

Para el director ejecutivo de Magical Startups, Juan Eduardo Orlandi, el evento fue una instancia clave para impulsar proyectos innovadores en todas las industrias. “Algo en que coinciden todos los expertos es en que vivimos un momento sin precedentes en términos de oportunidades y tecnologías disruptivas disponibles. En el evento se abordaron todos los puntos claves que habilitan la creación de nuevos modelos, de forma concreta, y con la participación de todos los agentes que colaboran para derribar las barreras. Este evento no intenta predecir el futuro, sino ayudar a construirlo”, finalizó.