Aún no se estrena Detective Pikachu y ya está en desarrollo su secuela

Incluso ya se anunció quién será el guionista de la segunda parte de la cinta de Pokémon.

Todavía no se estrena Pokémon: Detective Pikachu y tenemos que se ha confirmado que ya está en desarrollo una secuela.

De acuerdo a información de The Hollywood Reporter, Warner Bros. y Legendary ya están trabajando en la secuela de Detective Pikachu que incluso ya tiene escritor, se trata de Oren Uziel que se ha encargado del guión de 22 Jump Street y en The Cloverfield Paradox, además de las películas en desarrollo de Sonic the Hedgehog y Men in Black International.

Sin duda es un movimiento arriesgado confirmar la secuela cuando aún no se ha estrenado la primera, pero al parecer los avances han tenido muy buenas reacciones de los fans y hay analistas consideran que la cinta de Pikachu con voz de Ryan Reynolds será todo un éxito en taquilla.

Pokémon: Detective Pikachu se estrenará en los cines el 10 de mayo de 2019, y por supuesto la secuela aún no tiene fecha de lanzamiento.