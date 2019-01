Siete datos aterradores que no conocías de la Deep Web

La Deep Web ha sido motivo de inspiración para muchas historias de terror y aquí tienes datos reales y aterradores sobre esta.

La Deep Web siempre daré de que hablar, y es que es algo que nunca podremos conocer en su totalidad, y como siempre, los misterios nos llaman a investigarlos.

Pero si hay cosas que sabemos de la Deep Web, aquí te las presentamos.

Los videos de la Deep Web

Seguramente has escuchado y visto videos que son supuestamente hechos por personas que los suben a la red profunda, pues podrían ser más falsos de lo que crees.

Parece ser que la mayoría de estos videos que involucran muertes o violaciones son creados por el mismísimo FBI para atraer a las personas que gustan de ese tipo de cosas y atraparlos en el acto. ¿Cuántos ilusos han caído ante esta trampa?

Policía cibernética

A lo largo y ancho de la web profunda, te vas a encontrar páginas que tratan con cosas extremadamente ilegales, cosas como drogas, tráfico de personas o cosas por el estilo. Lo que puede atraer a muchos pervertidos y personas locas, pero en cada una de esas páginas, hay compradores o vendedores que resultan ser policías en cubierto, listos para arrestar a quien le proporcione sus datos de contacto y datos personales.

Podemos estar seguros que al menos se está haciendo algo para atrapar a esas personas.

Apocalipsis ahora

Algo de lo más loco que puedes comprar son los refugios contra el Apocalipsis, hechos por personas en la Deep Web a cambio de una gran cantidad de dinero. Te preparan fortalezas subterráneas personalizadas en las que tendrás de todo: Electricidad, tubería de gas y agua, refrigeración y por si fuera poco, puedes equiparlas aún más.

Desde armas de fuego hasta máscaras de gas son cosas que te ofrecen para asegurar tu bienestar y estar preparado en caso de un desastre nuclear o un golpe de estado.

Sicarios

Una de las más famosas leyendas de la Deep Web nos dice que puedes contratar sicarios con total facilidad, pero no es el caso. Ya que encontrar personas que estén dispuestas a eliminar a otra por dinero no es tan fácil, al menos no en internet.

La gran mayoría de los supuestos sicarios de la Deep Web son estafadores que piden el pago por adelantado y nunca se vuelven a poner en contacto. Al menos sabemos que no es tan fácil que nos manden a matar ¿Cierto?

Veneno

Lo que más se vende en esta oscura parte del internet no es droga ni videos snuff, sino que es veneno. Uno podría pensar que la gente preferiría comprar armas de fuego, pero no, la arma predilecta en la Deep Web es veneno, y no cualquier tipo, se venden venenos especiales que no dejan rastro.

¡Ten cuidado la próxima vez que te inviten a cenar los suegros!

Uber falso

Algo que quizá te quite el sueño y no te deje dormir en paz. En la Deep Web puedes comprar cuentas de Uber falsas, permitiendo secuestrar, robar y demás cosas a quien las compre usando la identidad de otra persona.

¿Lo peor de todo? Es que cada cuenta falsa de Uber cuesta un dólar. Si da miedo ¿Verdad?

Las cajas misteriosas de la Deep Web

Hay muchos canales en YouTube que están sacando provecho de una moda que inició hace unos meses: La caja misteriosa de la Deep Web.

Son cajas que piden personas comunes como tú o cómo yo y llegan directamente a nuestras casas. Nunca se sabe lo que van a tener dentro, puede ser cualquier cosa, literalmente, desde dientes humanos hasta drogas y otro tipo de cosas ilegales.

Al parecer las personas que trafican este tipo de cajas se están haciendo millonarias y el negocio parece que no disminuye para nada.