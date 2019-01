Danny DeVito se integra al elenco de la secuela de Jumanji

El veterano actor se sumará a Dwayne Johnson, Kevin Hart, Jack Black y Karen Gillan.

Sony Pictures parece estar apostando en grande para la secuela de Jumanji: Welcome to the Jungle ya que han anunciado que el veterano actor Danny DeVito se integrará al elenco de la película (vía Variety).

De esta manera lo veremos actuar junto a Dwayne Johnson, Kevin Hart, Jack Black y Karen Gillan que estarán de regreso para la secuela junto con el director Jake Kasdan.

Cabe mencionar que además de DeVito, recientemente se reveló que Awkwafina también formará parte del reparto de esta secuela, aunque aún no se han dado a conocer detalles sobre sus papeles.

Jumanji: Welcome to the Jungle fue todo un éxito en taquilla ya que logró recaudar $962 millones de dólares en todo el mundo, y como sabrán es una nueva versión de la cinta original de 1995 protagonizada por Robin Williams.

Dwayne Johnson, que también está participando como productor, comentó lo siguiente: "La magia de Jumanji es quién se convierte en quién. Y la idea de tener a Danny DeVito en nuestro elenco era demasiado irresistible y algo que sabíamos que queríamos darle a nuestra audiencia en esta próxima Navidad. Dwanta Claus los ama a todos."

Ya veremos qué tal avanza este proyecto que tendrá una difícil misión ya que se enfrentará a Star Wars: Episode IX en diciembre de este año.