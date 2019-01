Conoce las partes de tu cuerpo que ya no te sirven para nada... aunque ahí siguen

El hábitat y costumbres de los humanos ha cambiado, por lo que hay partes de nuestro cuerpo que en realidad ya no usamos para lo que deberíamos.

La evolución es un proceso bastante lento; por eso hoy en día aunque hay partes de nuestro cuerpo que ya no necesitamos, ahí siguen, adornando nuestra figura. Aunque en muchos casos, estas se encuentran por dentro.

Por eso, lo más seguro es que en el futuro, los humanos comiencen a nacer sin ellas; aunque no sabemos exactamente cuándo comenzará a suceder esto. La naturaleza es sabia… y a veces lenta.

Las partes de tu cuerpo que ya no necesitas

Pezones masculinos

¿Te has preguntado alguna vez para qué tienen pezones los hombres? Ciertamente no le servirán para amamantar a sus crías, desgraciadamente. Entonces, ¿qué rayos hacen?

La respuesta a esto es que los pezones se comienzan a desarrollar antes de que el sexo sea determinado en el útero. Todos comenzamos a formarnos de la misma manera, seamos hombres o mujeres. Luego de que los pezones ya están listos, la testosterona hace lo suyo, aunque demasiado tarde: los pezones ya están ahí y no irán a ningún lado.

Así que, esencialmente, estos son totalmente inútiles y no tienen oficio ni beneficio en el caso de los hombres.

El… tercer párpado

¿Sabías que tienes un tercer párpado, así como los cocodrilos e incluso los gatos? La idea de este es proteger los ojos de agentes externos, aunque en nuestro caso, no sólo ya no nos sirve para nada, sino que no tenemos control sobre él y ya solo sobrevive una pequeña parte del mismo.

¿Músculos en las orejas?

Así como muchos animales mueven sus orejas para detectar mejor el sonido de posibles depredadores; los humanos lo hacíamos también. Esto ha quedado en el pasado y la gran mayoría ya no podemos mover esta parte de nuestro cuerpo, aunque hay quienes aún tienen control sobre sus orejas.

Las muelas del juicio

Las muelas del juicio son una de las partes del cuerpo más molestas e inútiles que hay. No sólo duelen y usualmente se tienen que extirpar, sino que literalmente ya no sirven para absolutamente nada. Antes se usaban para masticar la carne cruda y triturar los cereales crudos que comían nuestros antepasados.

Ahora, los humanos tenemos una dieta más suave. De hecho, según la BBC; nuestra mandíbula ni siquiera tiene la fuerza que solía tener, así que aunque comieras carne cruda, las muelas del juicio seguirían siendo inútiles.

El apéndice

El apéndice sirve para que te enfermes y te tengan que operar de emergencia, básicamente. En la actualidad, los humanos simplemente ya no lo necesitamos para nada. Antes servía para ayudar a la digestión de las plantas con mucha celulosa. Hoy en día nuestra dieta es diferente.

Aunque no hay que ser injustos con el apéndice: se cree que actualmente podría servir para almacenar bacterias del intestino. Gracias, apéndice.