Sofia Coppola y Bill Murray volverán a trabajar juntos en la primera película de Apple

Se trata de la película "On the Rocks" que también contará con la actuación de Rashida Jones.

Se ha dado a conocer que Apple oficialmente ha ingresado en el mundo del cine, y lo mejor es que lo harán de buena forma con una nueva colaboración entre Sofia Coppola y Bill Murray.

El sitio Variety reporta que Apple y el estudio A24 han hecho equipo para lanzar la película "On the Rocks" que como ya les comentamos será dirigida y escrita por Sofia Coppola, mientras que en los papeles estelares tendrá a Bill Murray junto con Rashida Jones.

Mitch Glazer y Roman Coppola serán los productores ejecutivos, mientras que Sofia Coppola y Youree Henley estarán en la producción.

Se menciona que el largometraje que se comenzará a filmar en esta temporada de primavera seguirá la historia de una joven madre que busca reencontrarse con su millonario y seductor padre en una aventura por Nueva York.

Esta será la segunda colaboración entre A24 y la directora, ya que anteriormente trabajaron en "The Bling Ring", y por supuesto marcará el reencuentro con el gran Bill Murray después de "Lost in Translation" hace 16 años y del especial navideño "A Very Murray Christmas".

¿Qué tal les parece este nuevo proyecto de Apple?