Compadre Moncho y un cosplay de culto: "Mr. Satán"

Adriano Castillo aka "Compadre Moncho", la hizo otra vez y este martes 8 de enero en la noche llegó al estreno de Dragon Ball Super: Broly disfrazado de un personaje clásico de la saga.

El concejal de Quinta Normal y que hace poco estuvo en los estudios de Fayerwayer, nos sorprendió con un cosplay de "Mr. Satán".

En el texto de su cuenta de Instagram, Adriano dijo:

Ayer me invitaron a la Avant Premier de "Dragon Ball Super: Broly", porque me parezco a un personaje de la serie, "Mr. Satan".

Como ahora estoy en el mundo del cómic, me animé a ser cosplayer por un día e ir de "Mr. Satan" al evento. ¿Qué tal el resultado?

Viejo, sí. Viejo de mierda, jamás.